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Командир крейсера «Москва» Олег Князев поздравляет жителей столицы с Днем города
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Командир крейсера «Москва» Олег Князев поздравляет жителей столицы с Днем города 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Командование и экипаж гвардейского ордена П. С. Нахимова ракетного крейсера «Москва» выразил свои наилучшие пожелания
Олег Князев, Командир гвардейского ракетного крейсера «Москва», гвардии капитан 1-го ранга
— Командование и экипаж гвардейского ордена П. С. Нахимова ракетного крейсера «Москва» сердечно поздравляет вас, москвичей и гостей города, с 871-й годовщиной основания Москвы. За 25 лет шефства правительство Москвы при активном участии организаций столицы оказало огромную помощь Черноморскому флоту. Сегодня, являясь одним из крупнейших культурных и деловых центров мира, Москва оказывает существенную поддержку делу служения Отечеству, осознавая важность восстановительных работ на подшефном ракетном крейсере «Москва»…
За прошедшие годы тысячи военных моряков из Москвы и Московской области доказали свое мужество и верность Родине в дальних морских и океанских походах, на боевых дежурствах, при отработке боевых задач, достойно демонстрируя Военно-морской флаг на просторах Мирового океана.
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