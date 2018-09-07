В США оценили перспективную систему ПРО России

«Страшная новая российская система воздушной и противоракетной обороны С-500 устанавливает новые рекорды дальности», — пишет The National Interest

Издание отмечает, что новая система не только обладает «беспрецедентной способностью» поражать высотные цели, в том числе баллистические ракеты и спутники, на чрезвычайно больших расстояниях, но и может бороться с самолетами-"невидимками", включая F-22 и F-35.

"Хотя были продемонстрированы не все возможности С-500, нет оснований сомневаться в возможностях российских систем противовоздушной обороны", — говорится в публикации.

По данным военных источников США, Россия протестировала С-500 в «диапазонах, которые ранее считались невозможными». С-500 поразила мишень на расстоянии почти в 300 миль (около 500 километров), что на 50 миль (или более 80 километров) больше, чем возможности любых других аналогичных систем.

"Факт остается фактом: С-500 продемонстрировала исключительные возможности", — признает The National Interest. С-500 использует несколько типов ракет. Они могут поражать мишени, летящие со скоростью семь километров в секунду, что вполне достаточно для уничтожения любой воздушной цели, включая спутники.

По оценкам американского издания, С-500 способна поражать цели на высоте 200 километров и в радиусе 600 километров. Система одновременно перехватывает до десяти баллистических ракет. При этом С-500 может быть подключена к системе ПВО.