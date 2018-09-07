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С-300 отразили удар противника под Иркутском
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Комплексы С-300 отразили удар условного противника на учениях под Иркутском 

ТАСС 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Зенитные ракетные комплексы С-300 в Иркутской области на учениях отразили массированный удар условного противника, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.
"Дежурной сменой были обнаружены воздушные цели условного противника на дальности более 300 км, которые двигались в направлении населенного пункта. По тревоге были подняты расчеты зенитных ракетных комплексов С-300, которые выполнили захват и сопровождение средств воздушного нападения. После этого военнослужащие успешно поразили воздушные цели электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов", — сказали в пресс-службе.
Как уточнили ТАСС в округе, в учениях приняли участие около 200 военных.
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