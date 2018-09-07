В аэропорту Махачкалы будут летать на вертолетах «Ансат»

Ранее холдинг «Вертолеты России» посетил с рабочим визитом генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов.

По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, вертолет «Ансат» характеризуется легкостью, мобильностью, результативность использования машины в программе развития санитарной авиации РФ привлекает внимание российских и заграничных заказчиков.

Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе, конструкция позволяет использовать вертолет в качестве грузового и пассажирского.

Проведены испытания в высокогорной местности. «Асант» способен успешно маневрировать на высоте 3500 метров.

Аэропорт Махачкалы — старейшее и на данный момент единственное авиапредприятие в Дагестане.

В феврале 2016 года в аэропорту начато строительство нового терминала международных сообщений, пропускная способность — 190 пассажиров в час. Каждый день из Махачкалы отправляется около 10 самолётов. Внутренние рейсы: Санкт-Петербург, Москва, Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Казань. По международным направлениям: ОАЭ, Казахстан, Турция.