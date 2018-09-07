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В аэропорту Махачкалы будут летать на вертолетах «Ансат»
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В аэропорту Махачкалы будут летать на вертолетах «Ансат» 

Mirmol.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: Mirmol.ru
В аэропорту Махачкалы будут летать на вертолетах «Ансат» В Геленджике на Международной выставке по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018», ПАО «Казанский вертолетный завод» холдинг «Вертолеты России» и ООО «Авиапатруль» оформили соглашение о закупке двух вертолетов «Ансат». Вертолеты будут использованы в аэропорту Махачкалы.
Ранее холдинг «Вертолеты России» посетил с рабочим визитом генеральный директор АО «Аэропорт Махачкала» Арсен Пирмагомедов.
По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского, вертолет «Ансат» характеризуется легкостью, мобильностью, результативность использования машины в программе развития санитарной авиации РФ привлекает внимание российских и заграничных заказчиков.
Ансат — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе, конструкция позволяет использовать вертолет в качестве грузового и пассажирского.
Проведены испытания в высокогорной местности. «Асант» способен успешно маневрировать на высоте 3500 метров.
Аэропорт Махачкалы — старейшее и на данный момент единственное авиапредприятие в Дагестане.
В феврале 2016 года в аэропорту начато строительство нового терминала международных сообщений, пропускная способность — 190 пассажиров в час. Каждый день из Махачкалы отправляется около 10 самолётов. Внутренние рейсы: Санкт-Петербург, Москва, Сургут, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Казань. По международным направлениям: ОАЭ, Казахстан, Турция.
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