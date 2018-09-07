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Видео: Хуситы сожгли БМП M2A2 Bradley при помощи ПТУР
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Видео: Хуситы сожгли БМП M2A2 Bradley при помощи ПТУР 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
В Сети размещено видео, на котором запечатлены все детали случившегося. Боевая машина пехоты находилась на позиции, расположенной на одной из высот, контролирующих местность. Противотанковая управляемая ракета попала в правый борт, точно под башню, вызвав мощный взрыв с разлетом фрагментов БМП.
Через какое-то время демонстрируются кадры, на которых Bradley уже полностью объята пламенем. После таких повреждений боевую машину уже невозможно восстановить.
Это уже не первый факт уничтожения данной американской техники. К разочарованию саудовских военных, M2A2 не продемонстрировали каких-либо выдающихся характеристик живучести, их легко уничтожают не только ПТУР, против которых, разумеется, ни одна БМП не устоит, но даже устаревшие реактивные гранаты РПГ.
К тому же, эксперты отмечают не особо высокие профессиональные качества саудовских военных, которые часто бросают свою технику в исправном состоянии, после чего ее просто сжигают.
По имеющимся данным, армия королевства уже потеряла во время боевых действий несколько десятков Bradley.
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