Военный эксперт оценил сопровождение российских Ту-95 американскими истребителями

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал RT сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС американскими истребителями F-22 во время плановых полётов над водами Северного Ледовитого океана.

«Ещё во времена Советского Союза, когда наши стратегические бомбардировщики на регулярной основе летали на восточных границах, вдоль Курильских островов и Чукотки, с Аляски всегда поднимались американские истребители и сопровождали наших стратегов, делали фотографии, которые потом публиковались во многих СМИ. Наши лётчики тоже делали фотографии сопровождавших. Это была стандартная практика, связанная с тем, что тогда были так называемые времена холодной войны», — считает эксперт.

По его словам, до американской авиации российские самолёты сопровождали норвежцы.

«Точно также, когда американские стратеги появлялись у наших границ, их сопровождали наши самолёты. Так было всегда. То же самое сейчас происходит на Балтике, в северных широтах. Но там нас раньше сопровождала норвежская авиация, а сейчас стали летать именно американцы на F-22», — заключил Леонков.