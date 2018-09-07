На Восточном начали строительство старта для тяжелой ракеты «Ангара»

Ранее дирекция космодрома Восточный заказала строительство стартовой инфраструктуры под ракету «Ангара». На эти цели планируется направить почти 39 миллиардов рублей, сообщалось со ссылкой на конкурсную документацию, размещенную на сайте госзакупок.

"Начинаем строительство на «Восточном» второго стартового комплекса — для тяжелой «Ангары», — написал он на своей странице Twitter.

Начинаем строительство на Восточном второго стартового комплекса — для тяжелой «Ангары» pic.twitter.com/epURv8MLmT

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 7 сентября 2018 г.

Первый старт тяжёлой ракеты «Ангара» продолжает планироваться на 2021 год. Саму «Ангару» запускали всего два раза, оба — с космодрома Плесецк, первый раз — в легком исполнении в июле 2014 года, во второй раз испытали тяжелую «Ангару-А5» в декабре 2014 года.