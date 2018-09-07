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Эксперт прокомментировал информацию о сроках начала испытаний российского вертолёта Ка-62
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Эксперт прокомментировал информацию о сроках начала испытаний российского вертолёта Ка-62 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: RT на русском
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с НСН прокомментировал информацию о сроках начала испытаний российского вертолёта Ка-62.
«Этот вертолёт нашей стране действительно необходим, потому что он находится в определённом весовом классе между лёгкими и средними вертолётами. В настоящий момент аналогом этого вертолёта можно назвать AgustaWestland AW139, лицензионная сборка которого ведётся в подмосковном Томилино», — заявил эксперт.
Как отметил Дрозденко, после сертификационных испытаний вертолёт должны поставить «на конвейер». Эксперт предположил, что тесты могут продлиться один-два месяца.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с Nation News оценил заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что в России нет планов строительства вертолётоносцев в чистом виде.
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