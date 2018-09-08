«Ростех» поставит санитарной авиации 150 медицинских вертолетов

"В ходе выставки «Гидроавиасалон-2018» дочерние структуры госкорпорации «Ростех» — «Вертолеты России», Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ООО «Авиакапитал-Сервис» — подписали контракты на поставку 104 вертолетов «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении. Также заключены соглашения о послепродажном обслуживании техники", — сказали в «Ростехе».

Там уточнили, что договоренности о поставке вертолетной техники будут реализованы в рамках масштабного проекта госкорпорации «Ростех» по созданию единого оператора услуг санитарной авиации в регионах РФ.