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«Ростех» поставит санитарной авиации 150 медицинских вертолетов
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«Ростех» поставит санитарной авиации 150 медицинских вертолетов 

РИА Новости + ещё 1 12 часов назад
Фото: РИА Новости
ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 8 сен — РИА Новости. Предприятия госкорпорации «Ростех» поставят санитарной авиации 150 медицинских вертолетов «Ансат» и Ми-8АМТ, сообщили в «Ростехе».
"В ходе выставки «Гидроавиасалон-2018» дочерние структуры госкорпорации «Ростех» — «Вертолеты России», Национальная служба санитарной авиации (НССА) и ООО «Авиакапитал-Сервис» — подписали контракты на поставку 104 вертолетов «Ансат» и 46 вертолетов Ми-8АМТ в медицинском оснащении. Также заключены соглашения о послепродажном обслуживании техники", — сказали в «Ростехе».
Там уточнили, что договоренности о поставке вертолетной техники будут реализованы в рамках масштабного проекта госкорпорации «Ростех» по созданию единого оператора услуг санитарной авиации в регионах РФ.
"Развитие санитарной авиации является одним из приоритетов национального проекта «Здравоохранение». «Ростех» реализует комплексный проект в этой сфере, который предусматривает создание специализированной службы санитарной авиации, обеспечение ее воздушными судами, а также построение необходимой наземной инфраструктуры", — сказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, слова которого процитировали в пресс-службе.
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