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Артиллеристы в Кемеровской области уничтожили подземные объекты условного противника
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Артиллеристы в Кемеровской области уничтожили подземные объекты условного противника 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
ТАСС, 7 сентября. Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) на учениях в Кемеровской области уничтожили подземные командные пункты и инженерные сооружения условного противника из самоходных артиллерийских установок. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.
"По разведданным, полученным с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», были выявлены заглубленные объекты и живая сила условного противника. Для их уничтожения выдвинулись расчеты САУ 2С19 «Мста-С», — сказали в пресс-службе.
Для нанесения максимального урона командному пункту, который находился на глубине 10 м, и подземным складам с боеприпасами условного противника, артиллеристы произвели залповый огонь. Расстояние до целей составляло до 20 км.
Кроме того, военнослужащие отработали одиночную стрельбу для уничтожения подвижных мишеней, имитирующих высокоманевренную технику. «Упражнения выполнялись прямой наводкой с дистанции 2500 м», — пояснили в пресс-службе.
В маневрах были задействованы около 500 военнослужащих и свыше 30 единиц военной техники.
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