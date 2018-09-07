Украина начинает производство новой взрывчатки

Об этом 7 сентября сообщается на сайте Укроборонпрома

«Трансфер технологий из Польши позволит Украине обеспечить на своей территории замкнутый цикл производства метательных и взрывных веществ. Польские партнеры в рамках сотрудничества поставляют некоторые комплектующие для маршевых двигателей ракет, которые произведены на предприятиях Укроборонпрома», — говорится в публикации.

Также Украина и Польша договорились о совместной работе по созданию новых рецептур порохов, с применением более современных технологий, которые качественно отличаются от советских стандартов.

В ближайшие месяцы будут подготовлены документы, которые необходимы для старта этих работ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко уже отмечал, что в стране удалось наладить производство боеприпасов и ныне предприятия Укроборонпрома готовы к серийному выпуску тех видов, которые до недавнего времени были дефицитными.

На Украине регулярно проходят испытания боевого оружия. Так, после просмотра действий ракетного комплекса «Ольха», президент Украины поставил задачу начать их серийное производство в этом году. Также решено было оснастить украинскую армию танком для городских боев «Азовец», испытания которого были приостановлены из-за недоработок.

По сообщениям пресс-службы президента Украины, Петр Порошенко подписал закон, по которому предприятия оборонно-промышленного комплекса, в том числе и Укроборонпром, имеющие стратегическое значение для Украины, освобождаются от уплаты пени компаниям из России.