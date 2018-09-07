Ту-95МС ВКС РФ пролетели над Арктикой в сопровождении F-22 ВВС США

Подобные полеты регулярно выполняются летчиками дальней и морской авиации.

Российские стратегические ракетоносцы Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Ту-95МС выполнили плановые полеты на Арктикой. Самолеты облетели акватории Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, передает ФАН.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали два истребителя F-22 Военно-воздушных сил (ВВС) США.

Сообщается, что полеты прошли в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ иностранных государств.