Американские F-22 сопроводили российские бомбардировщики в небе над Арктикой

По данным военного ведомства, российские самолеты дальней авиации выполняли плановые полеты над водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. «На отдельных этапах полета их сопровождали истребители ВВС США F-22», — сообщили в Минобороны РФ.

военном ведомстве напомнили, что летчики дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Черного моря, Атлантического и Тихого океанов. При этом все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами, границы других стран ни в коем случае не нарушаются.

Чуть ранее американские СМИ со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки Майкла Кучарека сообщили, что американские F-22 провели на прошлых выходных перехват и сопровождение двух российских Ту-95МС. Похожий случай произошел в мае текущего года. Тогда истребители F-22A ВВС США осуществили сопровождение ракетоносцев ВКС России Ту-95МС и противолодочных самолетов Ту-142. Позднее российские летчики назвали действия американских пилотов максимально корректными.