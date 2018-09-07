Артиллеристы Каспийской флотилии получили минометы «Сани»

Подразделения артиллерии Каспийской флотилии получили на вооружение модернизированные минометные комплексы «Сани».

«Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии ЮВО, дислоцированные в Дагестане , получили модернизированные минометные комплексы 2С12А «Сани». Две артиллерийские батареи перевооружены на новые образцы вооружения в рамках программы переоснащения войск округа», — сообщил журналистам глава пресс-службы округа Вадим Астафьев . Его слова передает ТАСС

Обновленный миномет получил и новую опорную плиту с шарниром, которая позволяет осуществлять наведение по горизонтали без разворота тяжелой опоры. Транспортировали минометы на новой транспортной машине «Урал» семейства «Мотовоз», оснащенной дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для погрузки.

Миномет предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений. Ранее более 20 минометов данного типа были поставлены в мотострелковые соединение ЮВО, дислоцированные в Ростовской области.