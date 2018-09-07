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Экипажи «Грачей» Су-25 провели ночную тренировку в небе Крыма
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Экипажи «Грачей» Су-25 провели ночную тренировку в небе Крыма 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Летчики штурмовиков отработали взлеты и посадки в условиях ракетно-бомбового удара по аэродрому авиацией условного противника.
Эскадрилья штурмовиков Су-25 авиационного соединения 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, выполнила учебно-тренировочные полеты.
Летчики штурмовиков отработали взлеты и посадки в условиях ракетно-бомбового удара по аэродрому авиацией условного противника. Звено выполнило учебно-боевые задачи при условном повреждении взлетно-посадочной полосы и воздействия оружия массового поражения.
Учебно-тренировочные полеты проведены в рамках специального учения подразделений материально-технического обеспечения ЮВО.
Также на аэродроме были отработаны задачи борьбы с условным возгоранием самолетов и объектов аэродрома. В ходе учений задействовали пожарный расчет пожарной автоцистерны КАМАЗ 63501 АЦ, а также вертолет Ми-8АМТШ с водосливным устройством ВСУ-5А.
Масштабные учения подразделений материально-технического обеспечения Южного военного округа проходят одновременно на территории Волгоградской и Астраханской областей, в Дагестане, Северной Осетии и в Крыму. В учениях принимают участие более 5 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, задействовано около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники.
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