Экипажи «Грачей» Су-25 провели ночную тренировку в небе Крыма

Летчики штурмовиков отработали взлеты и посадки в условиях ракетно-бомбового удара по аэродрому авиацией условного противника.

Эскадрилья штурмовиков Су-25 авиационного соединения 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированного в Крыму, выполнила учебно-тренировочные полеты.

Летчики штурмовиков отработали взлеты и посадки в условиях ракетно-бомбового удара по аэродрому авиацией условного противника. Звено выполнило учебно-боевые задачи при условном повреждении взлетно-посадочной полосы и воздействия оружия массового поражения.

Учебно-тренировочные полеты проведены в рамках специального учения подразделений материально-технического обеспечения ЮВО.

Также на аэродроме были отработаны задачи борьбы с условным возгоранием самолетов и объектов аэродрома. В ходе учений задействовали пожарный расчет пожарной автоцистерны КАМАЗ 63501 АЦ, а также вертолет Ми-8АМТШ с водосливным устройством ВСУ-5А.

Масштабные учения подразделений материально-технического обеспечения Южного военного округа проходят одновременно на территории Волгоградской и Астраханской областей, в Дагестане, Северной Осетии и в Крыму. В учениях принимают участие более 5 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, задействовано около 1,5 тысячи единиц военной и специальной техники.