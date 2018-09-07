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Артиллеристы Каспийской флотилии получили минометы «Сани»
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Артиллеристы Каспийской флотилии получили минометы «Сани» 

ТАСС + ещё 1 19 часов назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) получили минометные комплексы «Сани», сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
"Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии ЮВО, дислоцированные в Дагестане, получили модернизированные минометные комплексы 2С12А «Сани». Две артиллерийские батареи перевооружены на новые образцы вооружения в рамках программы переоснащения войск округа", — сказал он.
120-мм миномет получил и новую опорную плиту с шарниром, позволяющую осуществлять наведение по горизонтали без разворота тяжелой опоры. Транспортировку обновленных минометов осуществляет новая транспортная машина «Урал» семейства «Мотовоз» с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для погрузки миномета. Миномет предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений.
Ранее более 20 минометов данного типа были поставлены в мотострелковые соединение ЮВО, дислоцированные в Ростовской области.
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