Артиллеристы Каспийской флотилии получили минометы «Сани»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. / ТАСС /. Артиллерийские подразделения Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) получили минометные комплексы «Сани», сообщил журналистам начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев

"Артиллерийские подразделения морской пехоты Каспийской флотилии ЮВО, дислоцированные в Дагестане , получили модернизированные минометные комплексы 2С12А «Сани». Две артиллерийские батареи перевооружены на новые образцы вооружения в рамках программы переоснащения войск округа", — сказал он.

120-мм миномет получил и новую опорную плиту с шарниром, позволяющую осуществлять наведение по горизонтали без разворота тяжелой опоры. Транспортировку обновленных минометов осуществляет новая транспортная машина «Урал» семейства «Мотовоз» с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебедкой для погрузки миномета. Миномет предназначен для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника, разрушения полевых оборонительных сооружений.

Ранее более 20 минометов данного типа были поставлены в мотострелковые соединение ЮВО, дислоцированные в Ростовской области.