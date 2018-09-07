В Минобороны РФ рассказали о сопровождении Ту-95 американскими истребителями F-22

Российские самолёты Ту-95 (по кодификации НАТО «Медведь») провели плановые полёты над Северным Ледовитым океаном, Беринговым и Охотским морями. Когда бомбардировщики находились над нейтральными водами вблизи Алеутских островов, в воздух поднялись американские истребители F-22. В Пентагоне охарактеризовали инцидент как «перехват», однако российские специалисты подчёркивают: в данном случае речь идёт исключительно о сопровождении.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановые полёты над водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. На отдельных участках их сопровождала американская авиация.

«На отдельных этапах маршрута самолёты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США », — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) заявил, что американские истребители F-22 вылетали на перехват российских бомбардировщиков Ту-95. По данным США, инцидент произошёл 1 сентября в районе Аляски

«F-22 обнаружили и сопровождали два российских Ту-95, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону противовоздушной обороны по линии цепи Алеутских островов в западном направлении», — сказал представитель НОРАД Майкл Кучарек.

По его словам, американские истребители F-22 второй раз за год вылетели на перехват российских бомбардировщиков.

«Просто сопровождение»

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с RT пояснил, что инцидент в небе над Алеутскими островами не корректно назвать перехватом, как это сформулировали в американском военном ведомстве.

«Перехватом у военных называется тот случай, когда действительно перехватывают чужой самолёт, вошедший в воздушное пространство той или иной страны и его при этом заставляют сесть на аэродром той страны и начинают выяснять, почему он нарушил воздушное пространство. Так что, это был не перехват, а просто сопровождение», — сказал Литовкин.

Российские самолёты находились в нейтральном воздушном пространстве, поэтому никаких претензий к РФ со стороны США быть не может, уверен эксперт. «Никто никому не угрожал и не мешал», — подчеркнул он.

Подобные инциденты у восточных рубежей России — это нормальная практика. Как отмечают эксперты, американские самолёты были подняты в воздух, потому что бомбардировщики ВКС РФ пролетали хоть и в нейтральном воздушном пространстве, но недалеко от территории США. Напомним, Алеутские острова относятся к американскому штату Аляска.

«Конечно, долг любого командования проверить, что за самолёты летают возле границ государства. Американское командование подняло свои истребители для сопровождения наших самолётов. Ничего экстравагантного в этом нет. Мы также сопровождаем их самолёты, когда они появляются у наших границ», — заключил эксперт.

Советская практика

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков . По его словам, практика сопровождения самолётов у границ существовала ещё в советские времена. Это делали как американцы, так и представители СССР.

«Ещё во времена Советского Союза, когда наши стратегические бомбардировщики на регулярной основе летали на наших восточных границах, вдоль Курильских островов и Чукотки, с Аляски всегда поднимались американские истребители и сопровождали наших стратегов, делали фотографии, которые потом публиковались во многих СМИ. Наши лётчика тоже делала фотографии сопровождавших», — подчеркнул эксперт.

Леонков также напомнил, что то же самое сейчас происходит на Балтике, в северных широтах.

Так, в январе 2018 года российские истребители Су-30СМ совершали плановый полёт над Балтийским морем, когда американские F-15 осуществили сближение с ними. При этом иностранные самолёты приблизились на безопасное расстояние, после чего поменяли курс. В российском военном ведомстве заявили, что маршрут полётов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В Пентагоне же утверждают, что F-15 совершили «перехват» в связи с отсутствием требуемых диспетчерами кодов и плана полёта.

Стоит также отметить, что зарубежные воздушные суда ведут разведку у границ России. В конце августа сообщалось, что за неделю было зафиксировано 17 таких иностранных летательных аппаратов. Как отмечается, за этот период истребители из состава дежурных сил ПВО пять раз поднимались в воздух. Им удалось предотвратить нарушение воздушного пространства России.