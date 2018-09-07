Американские F-22 сопроводили российские Ту-95МС над Арктикой

МОСКВА , 7 сентября. / ТАСС /. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановые полеты над водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, на отдельных этапах их сопровождали истребители ВВС США F-22. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно— космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Ранее сетевое издание «Вашингтон фри бикон» со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкла Кучарека сообщило, что американские F-22 провели на прошлых выходных перехват и сопровождение двух российских Ту-95МС.