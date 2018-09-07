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В Армении танкисты ЮВО покажут «танковый балет»
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В Армении танкисты ЮВО покажут «танковый балет» 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Празднование Дня танкиста в соединении пройдет в два этапа.
Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в преддверии празднования профессионального праздника Дня танкиста продемонстрируют «танковый балет» на полигоне «Алагяз».
Празднование Дня танкиста в соединении пройдет в два этапа. 7 сентября танкисты продемонстрируют военнослужащим, членам своих семей, юнармейцам, приглашенным школьникам Гюмрийских школ, представителям дипломатического корпуса, силовых структур двух стран и ветеранам динамический показ боевых возможностей вооружения танков Т-72Б.
Зрелищным эпизодом показа боевых возможностей военной техники станет «танковый балет» с показом экипажами боевых машин своего мастерства с выполнением фигур на дистанции 5 метров друг от друга. Офицеры танкисты и военнослужащие, проходящие службу по контракту неоднократно, занимавшие призовые места в окружном и всероссийском конкурсе «танковый биатлон», продемонстрируют такие элементы, как «конверт», «вальс», «кадриль» и «танковая дуэль».
Во второй день 8 сентября на территории военного городка «Полигон» на мемориальном комплексе «Воинам Танкистам» пройдет праздничный митинг с участием командования военной базы, военнослужащих танкистов и приглашенных гостей. После пройдет возложение венков и цветов памятнику танку Т-34 и бюстам 10 Героям Советского Союза, которые ходе Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, в составе 16-ого отдельного танкового полка 1-ой танковой армии боями дошли до Берлина.
Завершится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня танкиста в Армении концертом, с участием художественных коллективов соединения и угощением солдатской кашей.
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