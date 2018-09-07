ОАК обсуждает с Минобороны создание самолета с вертикальным взлетом

" [Проект] на этапе общения с заказчиком в лице Министерства обороны, которое отвечает за требования к этому самолету. Такая тема существует, мы сейчас интенсивно общаемся, какой самолет нужен, с какими характеристиками", — сказал он на выставке «Гидроавиасалон-2018».

Слюсарь отметил, что внутри ОАК создано «виртуальное КБ, некое облако», которое объединяет силы всех конструкторских школ России . В его рамках и распределяются работы по созданию перспективных машин. Глава корпорации не уточнил сроки создания такого самолета, отметив, что до получения техзадания от заказчика говорить об этом преждевременно.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина с прошлого года ведутся работы над прототипом совершенно нового самолета вертикального взлета. По его словам, на создание такой машины и запуск ее серийного производства необходимо 7-10 лет.

Летом прошлого года Борисов, занимавший тогда пост заместителя министра обороны РФ, рассказал, что российское военное ведомство обсуждает с авиастроителями создание перспективного самолета с вертикальным взлетом и посадкой для будущего авианесущего крейсера. Тогда было заявлено, что истребитель станет развитием линии самолетов с вертикальным взлетом фирмы «Яковлева».