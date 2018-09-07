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ОАК обсуждает с Минобороны создание самолета с вертикальным взлетом
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ОАК обсуждает с Минобороны создание самолета с вертикальным взлетом 

ТАСС + ещё 3 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 7 сентября. /ТАСС/. Параметры самолета с вертикальным взлетом обсуждаются с Минобороны РФ, сказал в пятницу журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
" [Проект] на этапе общения с заказчиком в лице Министерства обороны, которое отвечает за требования к этому самолету. Такая тема существует, мы сейчас интенсивно общаемся, какой самолет нужен, с какими характеристиками", — сказал он на выставке «Гидроавиасалон-2018».
Слюсарь отметил, что внутри ОАК создано «виртуальное КБ, некое облако», которое объединяет силы всех конструкторских школ России. В его рамках и распределяются работы по созданию перспективных машин. Глава корпорации не уточнил сроки создания такого самолета, отметив, что до получения техзадания от заказчика говорить об этом преждевременно.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина с прошлого года ведутся работы над прототипом совершенно нового самолета вертикального взлета. По его словам, на создание такой машины и запуск ее серийного производства необходимо 7-10 лет.
Летом прошлого года Борисов, занимавший тогда пост заместителя министра обороны РФ, рассказал, что российское военное ведомство обсуждает с авиастроителями создание перспективного самолета с вертикальным взлетом и посадкой для будущего авианесущего крейсера. Тогда было заявлено, что истребитель станет развитием линии самолетов с вертикальным взлетом фирмы «Яковлева».
Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» проходит с 6 по 9 сентября. Авиационный форум проводится раз в два года на территории аэропорта Геленджик и испытательно-экспериментальной базы ТАНТК имени Г. М. Бериева. Организатором «Гидроавиасалона» является Министерство промышленности и торговли РФ, устроителем — Объединенная авиастроительная корпорация.
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