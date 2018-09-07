Помпео: США продолжат «работать с Индией» по поводу ее намерения приобрести у РФ С-400

"Соединенные Штаты будут работать с Индией в отношении планируемого приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Какое-либо решение по этому поводу еще не принято", — цитирует Помпео телеканал NDTV. Госсекретарь при этом добавил, что США понимают исторические связи России и Индии в области обороны.

"Санкции предназначены не для того, чтобы нанести ущерб таким странам, как Индия. Они предназначены для того, чтобы воздействовать на Россию", — также заявил госсекретарь.

Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис встретились в четверг в Нью-Дели со своими индийскими коллегами Сушмой Сварадж и Нирмалой Ситараман в ходе первого раунда американо-индийского диалога в формате «два плюс два».

Совет по оборонным закупкам Индии 2 июля окончательно одобрил соглашение о приобретении у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Как ранее сообщили индийские СМИ, Россия и Индия в мае согласовали условия поставки пяти систем С-400 на $6 млрд Вашингтон выступил против этой сделки, однако Нью-Дели заявил, что не намерен отказываться от покупки российских ЗРС, которые эффективны против большого количества воздушных целей, в том числе американских истребителей F-18 и F-35.