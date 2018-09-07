Как самолеты учат летать

Комсомольске-на-Амуре прошел общероссийский конгресс инженеров. В нем приняли участие около 700 человек. Одним из главных событий стало посещение авиационного завода имени Гагарина, сообщает корреспондент «МИР 24» Максим Красоткин.

Рев турбин под этим крылом услышат еще не скоро. Пока же самолет только привыкает к шуму. В этом цехе собирают, пожалуй, главную часть лайнера. Провод к проводу, заклепка к заклепке. Малейший брак и вся работа насмарку. Может, поэтому рабочие чувствуют особую ответственность и через технологический люк крыла любят рассказать, как открывают людям мир.

«Понятно, что если я своими руками что-то собирал, я смотрю, как это работает в полете. Интересно, конечно. И люди на тебя смотрят и не знают, что ты причастен к сборке конкретного самолета, на котором они путешествуют», — говорит слесарь-сборщик Виктор Иванов

А начинается все с алюминиевой заготовки, каждая из которых может превращаться в готовую деталь целых девять часов. Для обывателя — настоящее волшебство, а для оператора станка — рабочая смена.

Здесь самолеты приобретают более-менее узнаваемые черты, тут собирают фюзеляжи. Это, по всей видимости, хвостовая часть «суперджета», правда, без самого хвоста, но уже есть люк багажного отсека и дверь запасного выхода.

Сейчас российские самолеты летают в отечественных, европейских авиакомпаниях, и закупают их перевозчики Латинской Америки. Всего до 2031 года завод должен выпустить почти 600 самолетов. Окончательная сборка машины занимает неделю. Такая скорость была достигнута благодаря тому, что тут экономят время. На сегодня, пожалуй, главная технология.

«Предприятие у нас — 1,1 тысячи человек. 400 работников внесли 1,2 тысячи предложений по улучшению своей деятельности. Они все были внедрены. Это небольшие предложения: здесь сделать табуретку, чтоб удобнее было работать, здесь покрасить в определенный цвет. Но это позволяет им экономить минуты», — говорит вице-президент компании «Гражданские самолеты Сухого» Дмитрий Блощинский.

Из цеха окончательной сборки «суперджеты» выходят еще зелеными — как по цвету, так и по состоянию.

Таким видеть пассажирский самолет, конечно, непривычно, но именно в таком виде отсюда он и улетит. Внутреннюю обшивку, кресла и другие детали интерьера сделают уже на заводе в Ульяновске, а здесь главное — летные характеристики машины.

За каждой операцией — тройной контроль, это отнимает большую часть времени, но без этого нельзя. Так же и с боевой авиацией. В ангаре неподалеку сборка новейшего самолета Су-57, но это пока секретная разработка. Из того, что можно показать, — 35-е «сушки», поколение 4++. Развитие знаменитого Су-27. Ему не страшны радиолокационные помехи, ПВО противника: он работает вне зоны ее действия и может летать у земли, обходя препятствия. Эти самолеты уже проявили себя в Сирии.

Здесь две сборочные линии. Вот тут самолеты делают с нуля, это будущие Су-35, а здесь модернизируют. Вот самолет поступил из воинской части — Су-27СМ3. СМ значит серийный модернизированный. По третьему разу.

По сути, машины 1980-х годов выпуска здесь собирают заново и они обретают вторую жизнь. Внешний вид вроде тот же, а вот начинка совсем другая. На заводе говорят, что самолет стал умнее, летчики хвалят, а в небо провожают машины вполне буднично.

«Если я увижу, что кто-нибудь будет стучать бутылкой шампанского по нашему самолету, реакция будет очень страшной. Таких особенных традиций нет. Вообще-то для нас сегодня это штатное событие, оно не вызывает ажиотажа. Ну, самолет выходит и выходит», — говорит Блощинский.

А здесь разбить бутылку шампанского о борт — обязательная процедура, разве что в регламент не вписана. На судостроительном заводе в данный момент собирают два боевых сторожевика. Корветы оснастят ракетами «Калибр» и противоторпедным вооружением, а благодаря композитным материалам, из которых сделана надстройка с командирской рубкой, попробуй такой найди в море.

Этот корабль будет мало заметен для радаров и отличаться серьезным вооружением. Например, здесь будет стоять главное оружие корвета. Однако пока только надстройка. Боевая часть станет по-настоящему боевой только перед спуском на воду.

Здесь же собирают и гражданские суда. В данный момент очереди ждут паромы, которые рассчитаны на перевозку автомобилей, железнодорожных составов и пассажиров.

Вот паром уже в следующем году должен связать Сахалин с материком. Однако пока судно собирают само, словно конструктор. Причем все работы ведутся под открытым небом. Дело в том, что таких больших крытых стапелей в мире не существует.

А недавно завод подписал контракт на постройку малых ракетных кораблей. Они пополнят состав ВМФ России. Правда, как по начинке каждый будет отличаться от предыдущего, не знают и сами инженеры: технологии-то не стоят на месте. Здесь хоть и Дальний Восток, новейшие разработки ближе, чем кажутся.

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