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В ДТП в Донбассе погибли двое украинских военных
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В ДТП в Донбассе погибли двое украинских военных 

РИА Новости + ещё 3 6 часов назад
КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Двое украинских военных погибли в результате ДТП в Донбассе, сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель минобороны Украины Максим Праута.
"Вчера в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего около 18.00 (время совпадает с мск), погибли двое военнослужащих Объединенных сил", — приводит его слова пресс-служба минобороны.
Также, по его словам, во время одного из вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, в настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь в военном мобильном госпитале.
Также Праута сообщил, что с начала текущих суток украинские военные зафиксировали в Донбассе два обстрела на донецком направлении, потерь среди военных нет.
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