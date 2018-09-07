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В Новом Уренгое на постамент установили вертолет МИ-24
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В Новом Уренгое на постамент установили вертолет МИ-24 

Красный Север + ещё 1 11 часов назад
Фото: Красный Север
Выставку военной техники, расположенную на Площади Памяти в Новом Уренгое, сегодня пополнил новый экземпляр — вертолет МИ-24. «Крокодил» весом четыре с половиной тонны стал девятым экспонатом музея боевой славы под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации города.
«Идея разместить здесь вертолет родилась давно, — рассказал заместитель главы города Андрей Воронов, — с тех самых пор, как на площади Памяти появился самолет, нельзя было не отдать дань памяти нашим вертолетчикам. Была проведена колоссальная работа по транспортировке и реставрации боевой машины. Ми-24 прибыл в Новый Уренгой в плачевном состоянии, требовал ремонта и покраски. Специалисты общества «Газпром добыча Уренгой» сделали все с душой, сегодня он как новенький».
Напомним, в марте этого года «крокодил» привезли в город из воинской части Оренбургской области. Администрация города провела переговоры с департаментом имущественных отношений Минобороны. Вертолет демилитаризовали отправили в газовую столицу безвозмездно.
Для того, чтобы транспортировать вертолет, пришлось снять навесные части фюзеляжа. Дорога заняла трое суток. Более полугода понадобилось для реставрации военной машины. Металлоконструкцию (жесткое основание) изготовили специалисты УАВР ООО «Газпром добыча Уренгой». Проект пьедестала разработан проектным бюро «Севергазпроект». Фундамент под постамент безвозмездно смонтировали ООО «Инженерные наружные сети». Доставили вертолет в Новый Уренгой специалисты компании НГ Сервис.
Презентация боевой машины состоится завтра, в субботу.
Площадь Памяти начали обустраивать в северной части города в год 70-летия Победы. Рядом с мемориалом установили танки Т-80 и Т-72.
В сентябре 2015 года в экспозиции появилась зенитная ракета системы С-200, весной 2016 года — самоходная гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».
А в преддверии 41-го дня города здесь совершил символическую посадку бомбардировщик СУ-24.
В августе 2017 года были установлены бронетранспортер БТР-70 и гаубица М-30.
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