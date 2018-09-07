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В МЧС рассказали о причине скопления пожарных машин у ТЦ «Пионер»
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В МЧС рассказали о причине скопления пожарных машин у ТЦ «Пионер» 

АиФ — Алтай 12 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
О причинах скопления пожарных машин у главного входа барнаульского ТЦ «Пионер» рассказали АиФ-Алтай в ГУ МЧС России по краю.
Утром 7 сентября пожарные на пяти спецмашинах прибыли для осмотра места плановых учений. Как оказалось, само мероприятие пройдет в понедельник, 10 сентября. Сегодня же специалисты осмотрели территорию и сам объект.
«Вся подробная информация о плановых учениях будет известна в понедельник. Могу сказать, что учения будут проходить с тушением пожара и эвакуацией людей», — рассказали в пресс-центре управления.
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