В МЧС рассказали о причине скопления пожарных машин у ТЦ «Пионер»

Утром 7 сентября пожарные на пяти спецмашинах прибыли для осмотра места плановых учений. Как оказалось, само мероприятие пройдет в понедельник, 10 сентября. Сегодня же специалисты осмотрели территорию и сам объект.

«Вся подробная информация о плановых учениях будет известна в понедельник. Могу сказать, что учения будут проходить с тушением пожара и эвакуацией людей», — рассказали в пресс-центре управления.