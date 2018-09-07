Американские истребители следили за российскими стратегами

Истребители F-22 военно-воздушных сил США несколько раз приближались к российским стратегическим ракетоносцам Ту-95МС, когда они летели над Северным Ледовитым океаном, Охотским и Баренцевым морями. В российском Министерстве обороны уточнили, что полет был плановым, а маршрут проложили через нейтральные воды, пишет агентство ТАСС

Это уже второй раз за этот год, когда F-22 вылетают на сопровождение российских самолетов. Ведут американцы обычно одинаково: летят рядом и наблюдают за Ту-95МС пока те не выйдут из опознавательной зоны ПВО США.