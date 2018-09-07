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Эксперт рассказал, чем американскому флоту грозит война с Россией
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Эксперт рассказал, чем американскому флоту грозит война с Россией 

РИА «ФедералПресс» 15 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Военно-морской флот США в случае войны с Россией ждет уничтожение «нетрадицианными» методами. Об этом стало известно РИА Новости из статьи военного эксперта Алексея Леонкова в журнале «Звезда».
Данная статья послужила ответом на публикацию издания National Interest в августе, где выдвинули предположение об итогам возможного боя линкора типа «Айова» с крейсером «Киров».
Отмечается, что в СМИ Соединенных Штатов бытует мнение, что ВМС США способны вести «легкую победоносную войну», однако они явно недооценивают обороноспособность России.
Как пишет эксперт, в случае вооруженного конфликта Москва не станет прибегать к «традиционным» методам, а применит современные противокорабельные комплексы на дальних подступах.
Агентство отмечает, что эксперт делает акцент на том, что ракетные комплексы России, такие как «Калибр» уже сумели показать свою высокую эффективность в Сирии. Кроме того, существуют и противолодочные варианты «Калибра» морского и воздушного базирования. Авиация ВМФ иВКС оснащается новыми крылатыми ракетами Х-35Э иХ-32. Он подчеркивает, что появление новейшей противокорабельной ракеты «Кинжал» повыысило уровень эффективности взаимодействия авиации и флота в борьбе с корабельными ударными группами вероятного противника, а также послужило толчком к созданию гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Автор статьи также добавил, что в командовании ВМР России «не строят иллюзий» по поводу морских баталий и «не играют в виртуальные морские бои», а основываются лишь на практической составляющей.
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