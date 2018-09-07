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Военные отремонтируют авиабазу под Новосибирском
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Военные отремонтируют авиабазу под Новосибирском 

ngs.ru 15 часов назад
Фото: ngs.ru
Военную авиабазу Толмачёво обновят до конца 2018 года. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Центрального военного округа (ЦВО) вечером 6 сентября.
По информации пресс-службы ЦВО, до конца года на авиабазе заменят аэродромные плиты и увеличат места для стоянки самолётов.
«Это позволит увеличить пропускную способность аэродромов», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
До конца 2020 года на территории военного округа планируется обустроить три военных аэродрома. По словам командующего ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина, к концу 2020 года в округе завершится строительство и капремонт больше 500 здания на 23 военных объктах.
Справка: Центральный военный округ дислоцирован на территории трёх федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
Недавно на авиабазу Толмачёво под Новосибирском прилетели четыре вертолёта Ми-24П «Крокодил» — машины проходили капитальный ремонт в Чите.
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