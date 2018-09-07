Россия начала производить детали для двигателей самолетов Ан-124 «Руслан» 

Сейчас на этих самолетах стоят украинские двигатели Д-18Т.
Объединенная двигателестроительная корпорация приступила к изготовлению деталей для отечественных двигателей, которые планируется со следующего года устанавливать на тяжелых военно-транспортных самолетах Ан-124 «Руслан».
На сегодняшний день на этих самолетах стоят двигатели Д-18Т украинского производства, рассказал индустриальный директор авиакластера холдинга Анатолий Сердюков в преддверии «Гидроавиасалона-2018».
Ранее сообщалось, что в России создадут новый сверхтяжелый транспортный самолет, который заменит устаревший Ан-124 «Руслан», пишет РИА Новости.
Ан-124 «Руслан» — тяжелый дальний транспортный самолет, является самым крупным в мире серийным грузовым самолетом. Он был создан в 1982 году советскими специалистами ОКБ им. О. К. Антонова. Их двигатели производились предприятиями, расположенными в Украинской ССР, а сами самолеты — на ульяновском заводе. На вооружении ВКС состоят 26 «Русланов».