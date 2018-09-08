В России проходят испытания новейших боевых вертолётов Ми-28НМ

По его словам, в настоящий момент уже проходят государственные совместные испытания Ми-28НМ, в которых задействована одна машина, сообщает РИА Новости

Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолеты России» передадут Минобороны РФ установочную партию ещё из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях.

Первую партию модернизированных «Ночных охотников» Ми-28НМ поставят в войска до уже до ноября 2018 года.

Справка «СП»

При создании Ми-28НМ конструкторы учли опыт разработки учебно-боевого вертолёта Ми-28УБ. Теперь в передней кабине нового «охотника» размещён второй комплект органов управления. На машину также установили новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащённый вычислительными средствами увеличенного быстродействия.

Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины.

Это облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке. При этом кабина экипажа теперь надёжно защищена от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.

Подробно о модернизированном Ми-28НМ читайте в материале «СП» ««Ночной охотник» наращивает силу удара».

Новейшее оружие России: На вооружение российских ВДВ поступит гибрид самолета и вертолета