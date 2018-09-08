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В России проходят испытания новейших боевых вертолётов Ми-28НМ
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В России проходят испытания новейших боевых вертолётов Ми-28НМ 

Свободная пресса + ещё 6 4 часа назад
Фото: Капитал страны
Анатолий Сердюков — индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех» — рассказал в ходе выставки «Гидроавиасалон-2018», что в госиспытаниях новейших боевых вертолетов Ми-28НМ задействуют три машины.
По его словам, в настоящий момент уже проходят государственные совместные испытания Ми-28НМ, в которых задействована одна машина, сообщает РИА Новости.
Согласно подписанному в конце прошлого года контракту, «Вертолеты России» передадут Минобороны РФ установочную партию ещё из двух машин. Они также будут задействованы в испытаниях.
Первую партию модернизированных «Ночных охотников» Ми-28НМ поставят в войска до уже до ноября 2018 года.
Справка «СП»
При создании Ми-28НМ конструкторы учли опыт разработки учебно-боевого вертолёта Ми-28УБ. Теперь в передней кабине нового «охотника» размещён второй комплект органов управления. На машину также установили новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащённый вычислительными средствами увеличенного быстродействия.
Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную и доступную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины.
Это облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке. При этом кабина экипажа теперь надёжно защищена от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 миллиметров.
Подробно о модернизированном Ми-28НМ читайте в материале «СП» ««Ночной охотник» наращивает силу удара».
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