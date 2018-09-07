«Армата» станет «суперубийцей» танков противника

Российский танк «Армата» оснастят дальнобойными высокоточными противотанковыми комплексами. Модернизация сделает российские военные машины «суперубийуцами» танков противника.

В состав нового комплекса входит артиллерийский выстрел, который состоит из управляемой ракеты и метательного устройства для выталкивания ракеты из канала ствола.

Как сообщили «Известиям» в Минобороны, новой ракете, которая будет включена в боекомплект 152-миллиметровой пушки, не сможет противостоять ни одна существующая современная танковая защита. Отмечается, что ее бронепробиваемость вдвое превышает толщину брони американского танка «Абрамс».

По словам разработчиков, ракета летит непосредственно в лазерном луче, поэтому ее практически невозможно сбить с курса.

Ранее News.ru писал о том, что Россия разрабатывает новое противолодочное оружие. Новые образцы в несколько раз превосходят существующие аналоги.