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«Армата» станет «суперубийцей» танков противника
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«Армата» станет «суперубийцей» танков противника 

News.ru 16 часов назад
Российский танк «Армата» оснастят дальнобойными высокоточными противотанковыми комплексами. Модернизация сделает российские военные машины «суперубийуцами» танков противника.
В состав нового комплекса входит артиллерийский выстрел, который состоит из управляемой ракеты и метательного устройства для выталкивания ракеты из канала ствола.
Как сообщили «Известиям» в Минобороны, новой ракете, которая будет включена в боекомплект 152-миллиметровой пушки, не сможет противостоять ни одна существующая современная танковая защита. Отмечается, что ее бронепробиваемость вдвое превышает толщину брони американского танка «Абрамс».
По словам разработчиков, ракета летит непосредственно в лазерном луче, поэтому ее практически невозможно сбить с курса.
Ранее News.ru писал о том, что Россия разрабатывает новое противолодочное оружие. Новые образцы в несколько раз превосходят существующие аналоги.
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