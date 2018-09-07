США перехватили российские Ту-95

Американские F-22 перехватили и сопровождали два российских Ту-95 близ Аляски

Американские истребители F-22 провели в субботу перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в небе к западу от побережья штата Аляска . Об этом сообщило сетевое издание The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкла Кучарека.

По его словам, инцидент произошел утром в субботу по местному времени в международном воздушном пространстве близ побережья Аляски.

"Два базирующихся на Аляске F-22 НОРАД перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95 "Медведь", летевших к югу от Алеутских островов в опознавательной зоне ПВО Аляски", — приводит издание заявление Кучарека.

Представитель НОРАД добавил, что F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО. Последняя простирается на расстояние около 320 км от западного побережья штата. Кучарек подчеркнул, что Ту-95 не нарушали границу воздушного пространство США или Канады.