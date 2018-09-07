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США перехватили российские Ту-95
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Американские F-22 перехватили и сопровождали два российских Ту-95 близ Аляски 

ТАСС + ещё 12 6 часов назад
Фото: ТАСС
Американские истребители F-22 провели в субботу перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в небе к западу от побережья штата Аляска. Об этом сообщило сетевое издание The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкла Кучарека.
По его словам, инцидент произошел утром в субботу по местному времени в международном воздушном пространстве близ побережья Аляски.
"Два базирующихся на Аляске F-22 НОРАД перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95 "Медведь", летевших к югу от Алеутских островов в опознавательной зоне ПВО Аляски", — приводит издание заявление Кучарека.
Представитель НОРАД добавил, что F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО. Последняя простирается на расстояние около 320 км от западного побережья штата. Кучарек подчеркнул, что Ту-95 не нарушали границу воздушного пространство США или Канады.
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