Катера Балтфлота отработали массовую высадку морского десанта

В маневрах приняли участие БДК «Королев», «Минск», «Александр Шабалин», а также катера на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».

Массовую высадку десанта на необорудованное помещение провели силы Балтийского флота на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области

В маневрах принимали участие как сухопутные войска, так и авиация, а также около 600 военнослужащих. В морской части учения были задействовано 15 кораблей и судов, включая БДК «Королев», «Минск», «Александр Шабалин», а также катера на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь».

На берег были доставлены группы инженерной разведки, которые разминировали побережье и обеспечили безопасную высадку главных сил морского десанта.

После того, как участок был очищен от мин и других взрывоопасных предметов, с больших десантных кораблей и катеров на бронетранспортерах БТР-82А высадились главные силы морского десанта — военнослужащие десантно-штурмовых подразделений морской пехоты.

В ходе учений подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесения ударов по обороняющимся силам.