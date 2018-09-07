В Московской области проходят батальонные тактические учения под руководством командиров дивизий

Офицерам демонстрируется единый порядок работы командиров по организации боя, выполнению мероприятий в районах сосредоточения, а также при проведении этапа с боевой стрельбой в дневное и ночное время.

Московской области на полигонах Алабино и Головеньки гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) проводятся батальонные тактические учения под руководством командиров Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий. В качестве обучаемых привлечены командиры полков, батальонов, рот и взводов.

В ходе учений офицерам демонстрируется единый порядок работы командиров по организации боя, выполнению мероприятий в районах сосредоточения, а также при проведении этапа с боевой стрельбой в дневное и ночное время.

Особое внимание при проведении мероприятий уделяется вопросам внедрения опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах, а также взаимодействию артиллерийских подразделений с разведчиками, оснащенными комплексами разведки, связи и управления «Стрелец» и беспилотными летательными аппаратами «Орлан».

Финалом тактических учений станет этап с выполнением боевых стрельб, в ходе которого танкисты поразят бронетехнику условного противника.

В мероприятиях, которые завершаться 8 сентября, принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 140 единиц военной и специальной техники.