Ещё
В Московской области проходят батальонные тактические учения под руководством командиров дивизий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московской области проходят батальонные тактические учения под руководством командиров дивизий 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Офицерам демонстрируется единый порядок работы командиров по организации боя, выполнению мероприятий в районах сосредоточения, а также при проведении этапа с боевой стрельбой в дневное и ночное время.
В Московской области на полигонах Алабино и Головеньки гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) проводятся батальонные тактические учения под руководством командиров Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий. В качестве обучаемых привлечены командиры полков, батальонов, рот и взводов.
В ходе учений офицерам демонстрируется единый порядок работы командиров по организации боя, выполнению мероприятий в районах сосредоточения, а также при проведении этапа с боевой стрельбой в дневное и ночное время.
Особое внимание при проведении мероприятий уделяется вопросам внедрения опыта ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах, а также взаимодействию артиллерийских подразделений с разведчиками, оснащенными комплексами разведки, связи и управления «Стрелец» и беспилотными летательными аппаратами «Орлан».
Финалом тактических учений станет этап с выполнением боевых стрельб, в ходе которого танкисты поразят бронетехнику условного противника.
В мероприятиях, которые завершаться 8 сентября, принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 140 единиц военной и специальной техники.
ТК «Звезда»: последние новости
F-22 ВВС США взяли на сопровождение Ту-95МС ВКС РФ в небе над Арктикой Новый гарнизон ЗВО появится в Смоленской области Разведчики общевойсковой армии ЗВО под Тамбовом совершили более 1,5 тыс. прыжков с парашютом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию425
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка133
Президент Ирана обратился с призывом к России107
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу60
Новый глава ДНР сделал первое заявление188
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение