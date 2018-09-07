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Российский автопром переходит на отечественные системы ГЛОНАСС
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Российский автопром переходит на отечественные системы ГЛОНАСС 

Парламентская газета 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
К 2023 году половина аппаратуры спутниковой навигации на автомобилях будет российского производства. Соответствующее постановление вступает в силу 7 сентября.
Постановление вносит изменения в критерии отнесения промышленной продукции к продукции, не имеющей произведённых в России аналогов. Из радионавигационной аппаратуры, не имеющей аналогов, выделены устройства с функцией вызова экстренных оперативных служб и системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, предназначенные для установки на автомобилях. Эти устройства уже производятся в России.
Решение правительства направлено на внедрение в плановом порядке в российский автопром отечественных систем ГЛОНАСС. Но большинство автопроизводителей уже оснастили машины устройствами иностранного производства. Срок введения в эксплуатацию автомобильной электроники, включая проведение необходимых испытаний, составляет от 1 года до 5 лет. Так что постановление устанавливает переходный перед для оснащения машин отечественными системами.
С 2019 года можно будет использовать не более 95% иностранной аппаратуры спутниковой навигации и устройств с функцией вызова экстренной помощи, с 2021 — не более 80%, а с 2023 года 50% аппаратуры должно быть отечественного производства.
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