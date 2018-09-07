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Военные аэродромы ЦВО в Екатеринбурге и Новосибирске обновят в этом году
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Военные аэродромы ЦВО в Екатеринбурге и Новосибирске обновят в этом году 

ТК «Звезда» 30 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
До конца года будут заменены аэродромные плиты и увеличены места для стоянки самолетов на аэродромах Кольцово и Толмачево, что позволит увеличить их пропускную способность.
Военные аэродромы Кольцово и Толмачево, которые находятся в Екатеринбурге и Новосибирске, обновят до конца 2018 года.
На двух военных аэродромах до конца года будут заменены аэродромные плиты и увеличены места для стоянки самолетов. Работы пройдут в Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволит увеличить пропускную способность аэродромов.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин сообщал, что три военных аэродрома планируется обустроить на территории округа до конца 2020 года. По словам командующего, всего к исходу 2020 года в округе завершится строительство и капитальный ремонт почти пятисот зданий и сооружений на 23 объектах военной инфраструктуры.
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