Военные аэродромы ЦВО в Екатеринбурге и Новосибирске обновят в этом году

До конца года будут заменены аэродромные плиты и увеличены места для стоянки самолетов на аэродромах Кольцово и Толмачево, что позволит увеличить их пропускную способность.

Военные аэродромы Кольцово и Толмачево, которые находятся в Екатеринбурге и Новосибирске, обновят до конца 2018 года.

На двух военных аэродромах до конца года будут заменены аэродромные плиты и увеличены места для стоянки самолетов. Работы пройдут в Екатеринбурге и Новосибирске. Это позволит увеличить пропускную способность аэродромов.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин сообщал, что три военных аэродрома планируется обустроить на территории округа до конца 2020 года. По словам командующего, всего к исходу 2020 года в округе завершится строительство и капитальный ремонт почти пятисот зданий и сооружений на 23 объектах военной инфраструктуры.