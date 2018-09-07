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Донбасс под защитой: кадры масштабных учений войск ДНР
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Донбасс под защитой: кадры масштабных учений войск ДНР 

ТК «Звезда» + ещё 2 18 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Более полутора тысяч военнослужащихвооруженных сил Донецкой народной республики приняли участие в масштабных учениях.
В самопровозглашенной Донецкой народной республике прошли масштабные учения с участием более полутора тысяч военнослужащих.
В них приняли участие связисты, танкисты, экипажи боевых машин пехоты, специалисты РХБ-защиты, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.
Он также отметил, что военные учения проходили на полигонах, удаленных от линии соприкосновения, что не нарушает минские договоренности.
Напомним, что в июне текущего года в Республике прошли первые масштабные учения с участием всех силовых ведомств, в которых приняли участие более 20 тысяч человек.
Ранее Басурин в интервью «Звезде» рассказал и показал на картах, как именно ВСУ готовят план по захвату Донбасса. По его словам, разведка ДНР постоянно фиксирует большое скопление украинской военной техники, запрещенной минскими соглашениями, которые Киев игнорирует.
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