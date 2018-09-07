Донбасс под защитой: кадры масштабных учений войск ДНР

Более полутора тысяч военнослужащихвооруженных сил Донецкой народной республики приняли участие в масштабных учениях.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике прошли масштабные учения с участием более полутора тысяч военнослужащих.

В них приняли участие связисты, танкисты, экипажи боевых машин пехоты, специалисты РХБ-защиты, сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин

Он также отметил, что военные учения проходили на полигонах, удаленных от линии соприкосновения, что не нарушает минские договоренности.

Напомним, что в июне текущего года в Республике прошли первые масштабные учения с участием всех силовых ведомств, в которых приняли участие более 20 тысяч человек.

Ранее Басурин в интервью «Звезде» рассказал и показал на картах, как именно ВСУ готовят план по захвату Донбасса. По его словам, разведка ДНР постоянно фиксирует большое скопление украинской военной техники, запрещенной минскими соглашениями, которые Киев игнорирует.