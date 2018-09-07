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На параде в Берлине англичане были лучшими
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На параде в Берлине англичане были лучшими 

Парламентская газета 18 часов назад
Фото: Парламентская газета
После знаменательного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года советское руководство предложило американцам, англичанам и французам провести парад войск в честь победы над фашистской Германией в самом Берлине.
Парад советских войск и войск союзников было решено провести в сентябре 1945 года в районе Рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои при взятии Берлина в мае 1945 года.
Согласно договорённости, парад войск должны были принимать главнокомандующие войсками СССР, США, Англии и Франции. Но накануне советское руководство было предупреждено о том, что по ряду причин главнокомандующие союзными войсками не могут прибыть в Берлин на парад, и уполномочили на участие в нем своих генералов. Принимать парад Сталин поручил маршалу Советского Союза Георгию Жукову.
7 сентября 1945 года парад войск стран антигитлеровской коалиции состоялся. В нём приняли участие советские войска, штурмовавшие Берлин, американские, английские и французские войска, которые находились в Берлине для несения оккупационной службы в отведённых им секторах западной части города.
Парад открыли пешие колонны: пехотинцы из 9-го стрелкового корпуса 5-й советской ударной армии, солдаты из 2-й французской пехотной дивизии, альпийские стрелки и зуавы, блеснула выправкой 131-я английская пехотная бригада. Замыкала пеший строй тысяча парашютистов из 82-й американской воздушно-десантной дивизии. Особо внушительное впечатление произвели русские танки и самоходная артиллерия.
Лучшей строевой подготовкой отличились английские войска.
В районе, где проходил парад, собрались около 20 000 берлинцев. По словам Жукова, «это было торжество, символизирующее победу антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией».
фото: yandex.ru/images/
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