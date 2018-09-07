«Росэлектроника» откроет лаборатории в военном технополисе «Эра»

Фото: Антон Тушин

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех развернет на территории военного технополиса «Эра» в Анапе две лаборатории, которые займутся разработкой разведывательно-наблюдательного комплекса минометной батареи, а также вопросами снижения радиозаметности робототехнических комплексов. Создание лабораторий ведется в рамках соглашения о сотрудничестве с ФГАУ «Военный инновационный технополис „Эра“. Открытие запланировано на ноябрь 2018 года.

Сотрудничество концерна „Созвездие“ и технополиса „Эра“ предполагает создание совместных проектов и объединенных лабораторий на базе технополиса, выполнение прикладных и комплексных научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обмен научно-технической информацией по перспективным инновационным разработкам, а также обеспечение лабораторий необходимым оборудованием. При реализации проектов будет использован научно-технический задел концерна „Созвездие“ в области создания и развития перспективных подходов и технологий. Дополнительно прорабатывается вопрос создания третьей лаборатории. Планируется, что в рамках кооперации будут привлекаться Воронежский государственный университет и Воронежский государственный технический университет, с которыми концерн на протяжении многих лет ведет различные образовательные программы и научно-технические проекты.

»Решение открыть лаборатории предприятия в военном технополисе было обусловлено потребностью организации более тесного сотрудничества с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий МО РФ , — рассказал начальник лаборатории прорывных технологий концерна «Созвездие» Сергей Карамов, который возглавит соответствующие подразделения в «Эре». — Это позволит значительно сократить сроки разработки аппаратуры. Перед лабораториями сегодня стоят задачи, носящие прорывный характер и предполагающие создание комплексов вооружения, не имеющих отечественных, а возможно, и зарубежных аналогов. Решение этих вопросов потребует плотного взаимодействия и с другими тематическими подразделениями технополиса, что только добавит синергетического эффекта в наши общие исследования и разработки».

Технополис «Эра» представляет собой высокотехнологичную площадку для изучения и внедрения возможностей искусственного интеллекта в оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации. Строительство технополиса на сегодняшний день завершено на 89%. Старт проекта запланирован на сентябрь.