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Видео: как собрать истребитель из картона
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Видео: как собрать истребитель из картона 

Авторамблер 19 часов назад
Фото: Авторамблер
Вы спросите: «О каком, черт возьми, бородавочнике идет речь?!». Все просто — такое прозвище получил американский истребитель A-10 Thunderbolt (Warthog — бородавочник).
Его знают и любят из-за простой конструкции, надежности и запоминающегося внешнего вида, а также часто называют «самолетом, построенным вокруг пушки» из-за массивного вооружения.
Эти ребята взяли и собрали трехметровую модель A-10 из подручных средств и самой простой электроники. И то, что у них получилось — просто шедевр. Невероятно круто смотреть за тем, как изделие ценой в 200 долларов летает как полноценный самолет. А еще круче, если обратить внимание на то, как мастерски за самолетом летает квадрокоптер, чтобы снимать полет.
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