Видео: как собрать истребитель из картона

Вы спросите: «О каком, черт возьми, бородавочнике идет речь?!». Все просто — такое прозвище получил американский истребитель A-10 Thunderbolt (Warthog — бородавочник).

Его знают и любят из-за простой конструкции, надежности и запоминающегося внешнего вида, а также часто называют «самолетом, построенным вокруг пушки» из-за массивного вооружения.

Эти ребята взяли и собрали трехметровую модель A-10 из подручных средств и самой простой электроники. И то, что у них получилось — просто шедевр. Невероятно круто смотреть за тем, как изделие ценой в 200 долларов летает как полноценный самолет. А еще круче, если обратить внимание на то, как мастерски за самолетом летает квадрокоптер, чтобы снимать полет.