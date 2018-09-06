Ещё
Видео: как действует экипаж стратегического бомбардировщика B-52
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видео: как действует экипаж стратегического бомбардировщика B-52 

Naked-Science.ru 21 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Можно сказать, что стратегический бомбардировщик B-52 — самый заслуженный боевой самолет в мире. Первый полет он выполнил в далеком 1952 году и до сих пор является неотъемлемой частью американской ядерной триады. Более того, согласно планам, «стратег» имеет все шансы служить интересам Дяди Сэма дальше и отпраздновать в будущем свой столетний юбилей.
Сейчас издание Popular Mechanics поделилось любопытными кадрами действия экипажа одной из таких машин. Самолет взлетает с одного из самых важных форпостов Америки в Тихом океане — крошечного острова Гуам. Этот бомбардировщик — часть стратегии Соединенных Штатов, направленной на обеспечение защиты союзников Америки в Тихоокеанском регионе.
На видео можно рассмотреть текущую версию кокпита бомбардировщика B-52H. Широкое применение аналоговых приборов выглядит несколько непривычно, особенно если учесть, что перед нами самолет ВВС США. Предполагается, что в рамках будущей модернизации самолет снабдят современной электроникой, в том числе новыми многофункциональными дисплеями.
Внутри B-52Н / ©Air Force Magazine
Кроме взлета и посадки, можно увидеть дозаправку в воздухе от самолета KC-135. Даже сейчас эту процедуру считают достаточно сложной, хотя Военно-воздушные силы США по этой части обладают опытом, которого нет ни у одной другой страны.
Popular Mechanics также поделилось старыми видео, демонстрирующими сброс бомб из внутреннего отсека B-52H, а также поражение условных целей. На сегодня стратегический бомбардировщик может использовать широкий арсенал как старого неуправляемого оружия, так и новейшего управляемого. Последнее делает его весьма серьезным аргументом в локальных конфликтах. Высокие возможности по выявлению наземных целей достигаются в том числе за счет применения новых подвесных прицельных контейнеров Sniper Advanced Targeting Pod.
B-52Н / ©Planespotters
Напомним, в ноябре 2017 года состоялась выкатка на летно-испытательную станцию Казанского авиационного завода им. Горбунова стратегического бомбардировщика Ту-160 новой постройки. В дальнейшем планируют возобновить серийный выпуск самолета в версии Ту-160М2. При этом будущее стратегической авиации России неразрывно связано с принципиально новым бомбардировщиком, который построят в рамках программы ПАК ДА. Самолет будет малозаметным и построенным по аэродинамической схеме «летающее крыло».
Naked-Science.ru: последние новости
Представлен облик российского сверхзвукового лайнера Опасная халатность: трещину в «Союзе», возможно, пытались заделать клеем Glide Breaker: США показали, как хотят защититься от российского гиперзвукового оружия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию432
На секретной встрече с Путиным в Иране произошла ошибка151
Президент Ирана обратился с призывом к России110
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу60
Новый глава ДНР сделал первое заявление188
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:45
Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в больницу
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
06:07
Соратник Захарченко «захватил» миллионы и сбежал в Россию
В мире
06:07
Наблюдатели ОБСЕ стали очевидцами убийства Захарченко
В мире
03:21
Путин ответил Эрдогану на предложение по Идлибу
Политика
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение