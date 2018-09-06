Видео: как действует экипаж стратегического бомбардировщика B-52

Можно сказать, что стратегический бомбардировщик B-52 — самый заслуженный боевой самолет в мире. Первый полет он выполнил в далеком 1952 году и до сих пор является неотъемлемой частью американской ядерной триады. Более того, согласно планам, «стратег» имеет все шансы служить интересам Дяди Сэма дальше и отпраздновать в будущем свой столетний юбилей.

Сейчас издание Popular Mechanics поделилось любопытными кадрами действия экипажа одной из таких машин. Самолет взлетает с одного из самых важных форпостов Америки в Тихом океане — крошечного острова Гуам . Этот бомбардировщик — часть стратегии Соединенных Штатов , направленной на обеспечение защиты союзников Америки в Тихоокеанском регионе.

На видео можно рассмотреть текущую версию кокпита бомбардировщика B-52H. Широкое применение аналоговых приборов выглядит несколько непривычно, особенно если учесть, что перед нами самолет ВВС США. Предполагается, что в рамках будущей модернизации самолет снабдят современной электроникой, в том числе новыми многофункциональными дисплеями.

Внутри B-52Н / ©Air Force Magazine

Кроме взлета и посадки, можно увидеть дозаправку в воздухе от самолета KC-135. Даже сейчас эту процедуру считают достаточно сложной, хотя Военно-воздушные силы США по этой части обладают опытом, которого нет ни у одной другой страны.

Popular Mechanics также поделилось старыми видео, демонстрирующими сброс бомб из внутреннего отсека B-52H, а также поражение условных целей. На сегодня стратегический бомбардировщик может использовать широкий арсенал как старого неуправляемого оружия, так и новейшего управляемого. Последнее делает его весьма серьезным аргументом в локальных конфликтах. Высокие возможности по выявлению наземных целей достигаются в том числе за счет применения новых подвесных прицельных контейнеров Sniper Advanced Targeting Pod.

B-52Н / ©Planespotters