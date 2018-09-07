Во Владивостоке новейший вертолет Ка-62 прилетел на ВЭФ

Летный образец новейшего гражданского многоцелевого вертолета Ка-62 совершил первый полет, приземлившись на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, где на следующей неделе стартует IV Восточный экономический форум, сообщает пресс-служба ПАО ААК «Прогресс» холдинга «Вертолеты России»

Первый испытательный полет Ка-62 состоялся чуть более года назад — в мае 2017-го. За прошедшее с того момента время прошли летные испытания, после которых машину доработали, чтобы повысить ее надежность. Так, конструкторы усовершенствовали корпус рулевого винта и хвостового оперения, установили трансмиссию типовой конструкции.

После этого Ка-62 снова выполнил серию испытательных полетов, причем один из них был на 260 километров. Большой плюс машины в ее экономичности — по сравнению с конкурентами она расходует меньше топлива.

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отметил, что «у этого проекта непростая судьба», но, несмотря на сложности, его решено было продолжить.

"За последний год нам удалось существенно продвинуться вперед, как с точки зрения строительства вертолета, так и в вопросах определения конкретных направлений его использования. Все это особенно важно с учетом задач по увеличению сегмента выпускаемой гражданской продукции и сохранению производственной загрузки «Прогресса», — приводятся в сообщении его слова.

Завершить заводские испытания вертолета и приступить к сертификационным планируется до конца 2018 года. Как отмечалось ранее, серийный вертолета Ка-62 планируется начать с 2020 года.

Справка «РГ»

Как сообщает холдинг, гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов, патрулирования и экологического мониторинга. Также Ка-62 также может вести поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах. Машина укомплектована российским бортовым радиоэлектронным оборудованием с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием (СУОВО).