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Эксперт об американских учениях в Сирии: это нарушение норм международного права
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Эксперт об американских учениях в Сирии: это нарушение норм международного права 

RT на русском + ещё 3 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с RT прокомментировал решение коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, начать военные учения в восточной части Сирии.
«Сейчас идёт достаточно серьёзное противостояние между коалицией, которую возглавляют Соединённые Штаты и российской коалицией, в состав которой входят ещё Иран, Турция и Сирия. Мы провели и проводим учения в Средиземном море, где находятся наши корабли, фрегаты, крейсеры. США сейчас затеяли авантюру. Понятно, что возможная провокация, которую должны были организовать «Белые каски» в Идлибе с применением химического оружия, по сути дела провалилась. Американцам ничего не остаётся, кроме как провести учения с применением своих наземных и военно-воздушных сил. Американцы, проводя учения, хотят перетянуть одеяло на свою сторону. Для них, чем кризиснее ситуация, тем выгоднее», — считает Гусев.
По словам эксперта, вооружённые силы Соединённых Штатов, проводя учения на территории суверенного независимого государства, нарушают все международные нормы.
«Американцы не хотят отдавать Сирию в руки российской коалиции, поэтому они пытаются показать, «кто в доме хозяин». Но само нахождение американских войск в Сирии — нонсенс. Это практически нарушение всех норм международного права. Россия в Сирии находится по приглашению легитимного президента Башара Асада. Американцев никто и никогда не приглашал, они там по своей инициативе. Поэтому проведение учений на территории суверенного независимого государства, это попрание всех международных прав», — заключил он.
Ранее силы коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, начали военные учения по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»* в восточной части Сирии. СМИ сообщили, что данное решение может быть связано с желанием продемонстрировать России возможности армии США.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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