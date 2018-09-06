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Малый противолодочный корабль ЧФ провёл учения по противовоздушной обороне
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Малый противолодочный корабль ЧФ провёл учения по противовоздушной обороне 

RT на русском 22 часа назад
Малый противолодочный корабль «Суздалец» Черноморского флота провёл учения по противовоздушной обороне, сообщает «Крыминформ».
Как рассказали в пресс-службе ЧФ, в занятиях также принимали участие экипажи самолётов истребительной авиации ВВС и ПВО Южного военного округа.
Су-30М2 взлетели с одного из аэродромов и стали заходить на боевой курс для применения авиационных средств поражения по МПК. Корабельный расчёт ПВО обнаружил цели и взял их на сопровождение.
После определения объектов как «противника» экипаж судна нанёс условный огневой удар по истребителям до их захода на боевой курс.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастопольской бухте прошли учения по противодействию подводным диверсантам.
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