Воронежские силовики вместе с белгородскими коллегами обезвредили «вооруженных боевиков»

Масштабные учения силовых структур прошли в Россошанском районе. Группа боевиков незаконно перешла границу в Россошанском районе, террористы напали на полицейских, ранили одного человека и скрылись в лесу. По такому сценарию прошли масштабные учения силовых структур Воронежской и Белгородской областей. В полную боевую готовность приведены сотрудники ФСБ ФСО , полиции, Росгвардии, 20 армии и спасатели. Всем подразделениям пришлось работать в условиях, максимально приближенных к реальным.

Экстренные службы вместе с гражданским персоналом и местными властями отработали действия при оцеплении населённого пункта, угрозе взрыва, эвакуации людей, силовом уничтожении условной группы боевиков и оказании помощи пострадавшим. Поставленные задачи, сообщают в ФСБ, выполнены.