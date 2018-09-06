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Воронежские силовики вместе с белгородскими коллегами обезвредили «вооруженных боевиков»
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Воронежские силовики вместе с белгородскими коллегами обезвредили «вооруженных боевиков» 

Вести Воронеж 22 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Масштабные учения силовых структур прошли в Россошанском районе. Группа боевиков незаконно перешла границу в Россошанском районе, террористы напали на полицейских, ранили одного человека и скрылись в лесу. По такому сценарию прошли масштабные учения силовых структур Воронежской и Белгородской областей. В полную боевую готовность приведены сотрудники ФСБ, ФСО, полиции, Росгвардии, 20 армии и спасатели. Всем подразделениям пришлось работать в условиях, максимально приближенных к реальным.
Экстренные службы вместе с гражданским персоналом и местными властями отработали действия при оцеплении населённого пункта, угрозе взрыва, эвакуации людей, силовом уничтожении условной группы боевиков и оказании помощи пострадавшим. Поставленные задачи, сообщают в ФСБ, выполнены.
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