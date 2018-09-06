Новую госнаграду могут учредить к 30-летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана

МОСКВА , 6 сентября. / ТАСС /. Государственную награду за участие в боевых действиях в Афганистане могут учредить к 30-летней годовщине вывода советских войск из страны, вопрос находится в проработке. Об этом в четверг сообщил уполномоченный представитель «Боевого братства» генерал-лейтенант Николай Чуркин на праздничном собрании в преддверии Дня танкиста в Московском гарнизонном Доме Офицеров.

Ранее Всероссийская общественная организация «Боевое братство» направила письмо на имя президента России с соответствующей просьбой.

"Медаль, макет — уже все есть. Распоряжение на подходе, ждем к 30-летней годовщине", — рассказал Чуркин.

15 февраля 2019 года исполнится 30 лет с момента вывода советских войск из Афганистана.

В апреле ТАСС сообщал, что ветеранские организации обратились к президенту РФ и спикерам обеих палат российского парламента с просьбой в 30-летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана подвести политический итог этой войны.