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Военная цензура заставила израильскую газету удалить статью о поставках Тель-Авивом оружия сирийской оппозиции
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Военная цензура заставила израильскую газету удалить статью о поставках Тель-Авивом оружия сирийской оппозиции 

RT на русском + ещё 1 23 часа назад
Газета The Jerusalem Post сообщила, что Армия обороны Израиля регулярно поставляла лёгкое вооружение сирийской оппозиции, а также оказывала материальную помощь нескольким группировкам. Статья была удалена вскоре после публикации. Власти Сирии неоднократно обвиняли Израиль в поддержке антиправительственных сил, однако страна отрицала своё участие в конфликте. В ответ на запрос RT в Jerusalem Post заявили, что материал был удалён по просьбе военного цензора из соображений безопасности. Подробнее — корреспондент RT Пола Слиер.
RT на русском: последние новости
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