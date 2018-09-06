Военная цензура заставила израильскую газету удалить статью о поставках Тель-Авивом оружия сирийской оппозиции 

Газета The Jerusalem Post сообщила, что Армия обороны Израиля регулярно поставляла лёгкое вооружение сирийской оппозиции, а также оказывала материальную помощь нескольким группировкам. Статья была удалена вскоре после публикации. Власти Сирии неоднократно обвиняли Израиль в поддержке антиправительственных сил, однако страна отрицала своё участие в конфликте. В ответ на запрос RT в Jerusalem Post заявили, что материал был удалён по просьбе военного цензора из соображений безопасности. Подробнее — корреспондент RT Пола Слиер.