Более 4,5 тысяч практических занятий с военнослужащими ЦВО проведено в августе текущего года 

В ходе мероприятий отрабатывались вопросы ведения наступательных действий с высадкой тактических воздушных десантов, преодолением водных преград и широким применением рейдовых действий.
Более 4,5 тыс. практических занятий и 20 учений проведено в Центральном военном округе (ЦВО) в августе. Более половины из них — ночью.
В ходе проведенных учений отрабатывались вопросы ведения наступательных действий с высадкой тактических воздушных десантов, преодолением водных преград и широким применением рейдовых действий.