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Более 4,5 тысяч практических занятий с военнослужащими ЦВО проведено в августе текущего года
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Более 4,5 тысяч практических занятий с военнослужащими ЦВО проведено в августе текущего года 

ТК «Звезда» 23 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятий отрабатывались вопросы ведения наступательных действий с высадкой тактических воздушных десантов, преодолением водных преград и широким применением рейдовых действий.
Более 4,5 тыс. практических занятий и 20 учений проведено в Центральном военном округе (ЦВО) в августе. Более половины из них — ночью.
В ходе проведенных учений отрабатывались вопросы ведения наступательных действий с высадкой тактических воздушных десантов, преодолением водных преград и широким применением рейдовых действий.
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