«Ростех» представил самолёт на шасси для водного базирования

Государственная корпорация «Ростех» представила самолёт Т-500А на поплавковом шасси для водного базирования в рамках выставки-форума «Гидроавиасалон-2018». Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».

«Данная модификация может быть использована для выполнения патрульных и поисково-спасательных работ в прибрежных зонах, а также для доставки грузов», — сообщили в госкорпорации.

Сергей Абрамов , индустриальный директор «Ростех» рассказал об универсальности аппарата.

«При необходимости поплавковое шасси может быть оперативно заменено на колёсное или лыжное», — отметил Абрамов.

Новая модель летательного аппарата является модификацией специализированного воздушного судна Т-500, предназначенного для выполнения авиационно-химических работ.

Андрей Силкин. «Проект Т-500 обладает большим потенциалом. Спрос на неприхотливые экономичные машины есть не только в сельском хозяйстве. Например, самолеты типа Т-500А необходимы МЧС , экологическим и охранным службам. Мы планируем продолжить развитие линейки самолётов Т-500», — подчеркнул генеральный директор ОНПП «Технология»