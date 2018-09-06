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«Ростех» представил самолёт на шасси для водного базирования
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«Ростех» представил самолёт на шасси для водного базирования 

RT на русском 23 часа назад
Государственная корпорация «Ростех» представила самолёт Т-500А на поплавковом шасси для водного базирования в рамках выставки-форума «Гидроавиасалон-2018». Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха».
«Данная модификация может быть использована для выполнения патрульных и поисково-спасательных работ в прибрежных зонах, а также для доставки грузов», — сообщили в госкорпорации.
Сергей Абрамов, индустриальный директор «Ростех» рассказал об универсальности аппарата.
«При необходимости поплавковое шасси может быть оперативно заменено на колёсное или лыжное», — отметил Абрамов.
Новая модель летательного аппарата является модификацией специализированного воздушного судна Т-500, предназначенного для выполнения авиационно-химических работ.
«Проект Т-500 обладает большим потенциалом. Спрос на неприхотливые экономичные машины есть не только в сельском хозяйстве. Например, самолеты типа Т-500А необходимы МЧС, экологическим и охранным службам. Мы планируем продолжить развитие линейки самолётов Т-500», — подчеркнул генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Ранее в преддверии «Гидроавиасалона-2018» Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) заявила, что вплотную занялась проектом, предусматривающим возобновление производства в России самолёта-амфибии А-40 «Альбатрос».
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