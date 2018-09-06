Мотострелки отработали противодействие мобильным «бандгруппам» в ходе учения на Алтае

В ходе мероприятия особое внимание было уделено вопросам огневого поражения скоростных маневренных целей, имитирующих автомобили высокой проходимости, широко используемые незаконными вооруженными формированиями.

Мотострелки Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке армейской авиации отработали тактические приемы противодействия мобильным диверсионным группам в ходе учения на Алтае.

Военнослужащие мотострелковой бригады, дислоцированной в Алтайском крае, при поддержке транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» на полигоне Алейский отработали приемы противодействия мобильным террористическим группам.

Подразделения выполнили учебно-боевые задачи по охране и обороне базовых районов в условиях применения «противником» оружия массового поражения. Особое внимание было уделено вопросам огневого поражения скоростных маневренных целей, имитирующих автомобили высокой проходимости, широко используемые незаконными вооруженными формированиями.

В учении приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц техники.